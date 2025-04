Adolescente é apreendido em Andirá por ato infracional análogo a tentativa de homicídio

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) apreendeu, nesta sexta-feira (4), um adolescente de 17 anos em cumprimento a um mandado de internação por ato infracional análogo a homicídio qualificado tentado, em Andirá, no Norte do Paraná.





Segundo o delegado da PCPR Gabriel Caldeira, o menor e um comparsa aproximaram-se da residência da vítima e, sem qualquer aviso, o maior efetuou diversos disparos de arma de fogo à queima-roupa, atingindo-a no abdômen e no braço.

A vítima, que estava assistindo a um jogo de futebol na TV com a esposa e o filho, não teve qualquer chance de defesa. A motivação do crime estaria relacionada ao controle territorial exercido por um grupo criminoso ao qual o adolescente é vinculado.





“O menor é reincidente na prática de atos infracionais graves, como roubo, tráfico de drogas e lesão corporal”, explica o delegado.





Após diligências, o adolescente foi localizado, apreendido e encaminhado ao Cense (Centro de Socioeducação).