Adolescente é apreendido no Jardim Panissa por traficar crack, cocaína e maconha

Um adolescente de 17 anos foi apreendido no Jardim Panissa, na região oeste de Londrina, na manhã deste domingo (9), por traficar crack, cocaína e maconha.





De acordo com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), os policiais avistaram o jovem abaixado próximo a um mato durante um patrulhamento de rotina e perceberam que o indivíduo escondeu algo no local. Ao perceber a presença dos agentes, o adolescente se levantou e tentou fugir.

Os policiais, então, deram voz de abordagem e, durante a revista pessoal, encontraram maconha na mão do indivíduo. No mato, por sua vez, a PM encontrou mais porções da droga, além de pedras de crack e pinos de cocaína.





No total, os agentes apreenderam 13 porções de maconha, 30 pinos de cocaína e três pedras de crack.







Ao questionarem o adolescente, este informou que estava traficando drogas no local. O indivíduo foi encaminhado à Central de Flagrantes de Londrina.