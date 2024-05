Após assaltos em pedágio, PMs do PR e SP lançam operação na divisa em Jacarezinho

Agentes de segurança das polícias militar e civil dos estados do Paraná e de São Paulo, além da Polícia Rodoviária Federal e Penal deflagraram na tarde desta quarta-feira (8), na BR-369, na divisa entre os dois estados, a Operação Cosud (Consórcio de Integração Sul e Sudeste de Segurança Pública).





De acordo com a Polícia Militar do Paraná, o objetivo é combater a violência e crimes por meio do reforço do policiamento nas divisas. A região de divisa de Jacarezinho e Ourinhos (SP) abriga as praças de pedágio da EPR Litoral Norte, que foi assaltada três vezes em menos de um mês.

Durante a operação, que teve a presença do secretário de Segurança Pública do Paraná, coronel PM Hudson Leôncio Teixeira, os policiais se reuniram para definir as ações e, na sequência, se deslocaram para os pontos de policiamento, abordagens e cumprimento de mandados judiciais.





As equipes prenderam seis suspeitos por diversos crimes e apreenderam duas armas de fogo, 20 munições, porções de crack que renderiam mil pedras para a venda, além de dinheiro aparelhos celulares, balança de precisão e outros objetos usados no tráfico.





