Adolescente é apreendido transportando 627 kg de maconha em Rolândia

Uma ação conjunta de repressão a crimes de contrabando, descaminho, tráfico de drogas e armas, feita nas rodovias do norte do Paraná, na tarde desta segunda-feira (4), resultou na apreensão de um adolescente de 17 anos que transportava aproximadamente 627 quilos de maconha em um carro de passeio.





A abordagem ocorreu na BR-369, no perímetro urbano de Rolândia (Região Metropolitana de Londrina), após o veículo suspeito ser identificado pelas equipes. Durante a vistoria, foi localizada uma grande quantidade de tabletes de maconha, distribuídos no interior do automóvel.

O adolescente, morador de Foz do Iguaçu (Oeste), foi apreendido em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Rolândia, juntamente com o veículo e o entorpecente, para os procedimentos legais cabíveis.





A operação contou com a participação da Receita Federal, Polícia Federal e Polícia Militar do Paraná, por meio da 11ª CIPM, Companhia de CHOQUE e BPMOA (Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas).