Corpo de menor carbonizado é encontrado nas proximidades da PR-170, em Porecatu

A PMPR (Polícia Militar do Paraná) encontrou na tarde do último domingo (3), em Porecatu (Região Metropolitana de Londrina), o corpo de um menor de idade que estava desaparecido desde o dia 1º de agosto. Com vestígios de carbonização, o cadáver foi localizado nas proximidades da PR-170 - em uma área de matagal -, após a tia da vítima acionar as autoridades.





Junto da PMPR, estiveram presentes no local a PCPR (Polícia Civil do Paraná) e o IML (Instituto Médico Legal). As provas colhidas foram encaminhadas para perícia.