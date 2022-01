Adolescente é preso após tentativa de homicídio em Cornélio Procópio

Um adolescente de 14 anos foi preso por tentativa de homicídio em Cornélio Procópio (Norte Pioneiro), na noite desta terça-feira (25). Um homem ficou ferido.

O crime ocorreu na avenida Nossa Senhora do Rocio, próximo à feira da Lua, evento que acontecia na praça Botafogo. De acordo com a PM (Polícia Militar), foram ouvidos disparos de arma de fogo por volta das 21h30. A vítima dos tiros foi encaminhada ao Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia, em Cornélio Procópio, por um amigo. Ele não teve a identidade e o estado de saúde divulgados.

Ainda de acordo com a PM, o autor dos disparos fugiu antes da chegada da polícia. Por volta da meia-noite, no entanto, policiais identificaram a motocicleta do suspeito e iniciaram uma perseguição. Um adolescente de 14 anos, que disse conhecer a vítima, acabou detido. Na casa dele, a polícia encontrou uma arma de fogo e um colete à prova de balas, que foram apreendidos.





Segundo o relatório da polícia, o adolescente confessou o crime. Ele também admitiu ser o autor de disparos na praça Brasil, em Cornélio Procópio, em novembro de 2021. A motocicleta que ele conduzia foi apreendida e levada à Ciretran (Circunscrição Regional de Trânsito) de Cornélio Procópio.