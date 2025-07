Adolescente investigado por atear fogo em homem no Paraná é apreendido

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) apreendeu um adolescente investigado por participação em um crime praticado contra um homem em Piraquara (Região Metropolitana de Curitiba). Ele foi capturado na manhã desta quinta-feira (3) com o apoio da PM (Polícia Militar). Outro indivíduo, maior de idade, está foragido pelo crime.





O crime aconteceu em junho deste ano. Na ocasião, os dois indivíduos atearam fogo na cabeça de um homem. O crime foi gravado e divulgado em redes sociais.

“Além da violência extrema, os suspeitos ainda ameaçaram a vítima de morte caso ela denunciasse os fatos às autoridades”, conta a delegada da PCPR Juliana Cordeiro.





A operação desta quinta-feira visou o cumprimento de mandados de busca e apreensão, de internação do adolescente e de prisão do homem maior de idade pelos crimes de lesão corporal e coação no curso do processo.





O adolescente foi localizado e já se encontra à disposição da Justiça. O segundo envolvido não foi encontrado e é considerado foragido.





As investigações seguem em andamento para a conclusão do inquérito policial e a localização do segundo indivíduo.