Adolescente que apedrejou carro de emissora de TV durante protestos em Londrina é apreendido

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) apreendeu, na manhã deste sábado (22), um adolescente de 15 anos pelos atos infracionais de associação criminosa, dano qualificado e lesão corporal. Ele foi identificado como o responsável por apedrejar o veículo de uma emissora de televisão na segunda-feira (18) durante os protestos ocorridos em Londrina.





O adolescente foi localizado na casa da avó, na Zona Sul do município. Ele não ofereceu resistência ao ser conduzido à unidade policial e ficou em silêncio durante o depoimento.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A autoridade policial representou à justiça pela apreensão do rapaz depois que ele foi identificado como o responsável por apedrejar o carro onde estavam um cinegrafista e uma repórter. O homem foi atingido pelas pedras no tórax e no braço, enquanto a profissional teve escoriações no braço devido aos estilhaços de vidro que caíram sobre ela.





Segundo o delegado da PCPR Willian Douglas Soares, o adolescente já possui seis procedimentos registrados na Polícia Civil por envolvimento com o tráfico de drogas. As passagens policiais foram registradas desde quando ele tinha 13 anos.

Publicidade





“É possível que a ação dele na terça-feira tenha sido motivada pelo envolvimento que já possui com a criminalidade, uma vez que ele sequer mora na Zona Oeste, onde os atos violentos tiveram início”, explica.





Após os procedimentos de polícia judiciária, ele será encaminhado a um Cense (Centro de Socioeducação).