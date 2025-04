Adolescentes são presos por tráfico e roubo

Um rapaz de 17 anos foi apreendido por policiais militares nesta segunda-feira (9) por tráfico de drogas na Avenida Madre Henriqueta Dominici, no Jardim Monte Belo. Ele estava com um mototaxista, que foi liberado. Com o rapaz, a PM encontrou duas pedras de crack e R$ 45.

No entanto, os policiais foram até a casa do garoto, na Rua Guaranis, Vila Nova, e, recebidos pela mãe, encontraram uma balança de precisão e 13 papelotes de crack. A mãe disse aos PMs que desconfiava que o filho estava traficando.

Roubo





Outro adolescente de 17 anos foi apreendido nesta segunda. Ele teria roubado uma motocicleta Honda Titan, na Rua Itajaí, na Vila Nova, e foi flagrado com ela na Favela do Quati.

O rapaz carregava com ele uma arma calibre 32. Segundo a PM, ele já tem ficha policial.