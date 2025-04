Jovem foge após ser agredida e ter pertences quebrados por convivente em Jandaia do Sul

Uma jovem de 21 anos fugiu depois de ser agredida e ter pertences quebrados por convivente em Jandaia do Sul (região metropolitana de Maringá) na noite de sábado (15).





Conforme a PM (Polícia Militar), o casdo foi registrado por volta das 22h, no bairro Santa Helena. A vítima relatou que foi agredida pelo homem de 26 anos, que também havia danificado vários pertences no interior da residência do casal. As agressões resultaram em lesões em pescoço e um corte no dedão do pé, que em

dado momento conseguiu fugir e se escondeu no quintal de uma residência vizinha, onde aguardou a equipe para atendimento.





Ela foi levada até a residência de uma irmã pelos policiais, onde foi devidamente orientada a respeito das providências pertinentes à situação, e solicitou registro deste documento para providências futuras.