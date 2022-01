Aifu interdita dois estabelecimentos comerciais em Londrina

Dois estabelecimentos comerciais foram fechados durante uma Aifu (Ação Integrada de Fiscalização Urbana) na noite de sexta-feira (14).

Segundo a PM (Polícia Militar), por volta das 21h15, houve fiscalização em um bar no conjunto Parigot de Souza. Na vistoria, foram constatadas diversas irregularidades, como a existência de música ao vivo, descumprindo o que permitia o alvará de funcionamento. Foi lavrada notificação por parte da secretaria do Meio Ambiente de Londrina. Ainda foi constatada, pelo Corpo de Bombeiros, a falta de iluminação de emergência. Foi interditado o local, determinado o término das atividades e houve um termo circunstânciado lavrado.

Já no parque Industrial José Belinati, em outro bar, também havia música eletrônica ao vivo, descumprindo o que permita o alvará de funcionamento, portanto, lavrada notificação por parte da Secretaria do Meio Ambiente de Londrina. Foi constatado que o estabelecimento havia sido interditado pelo Corpo de Bombeiros em data de 31/07/2021 por meio do auto 42063. Foram encerradas as atividades e o responsável foi encaminhado para o Cartório da Polícia Militar para lavratura do Termo Circunstanciado.