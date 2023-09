Amigos de casal vítima de acidente são presos por cortar árvore na avenida Maringá em Londrina

A árvore, que não chegou a ser derrubada, teve parte do tronco destruído pelos homens. Por isso, a Sema (Secretaria Municipal do Ambiente) deve avaliar seu estado, uma vez que a árvore apresenta risco de queda.

A PMPR informou que os detidos acusam o Município e a árvore pela morte do casal.

Segundo os policiais, os homens informaram ser amigos de um casal que morreu após sofrer um acidente no mesmo local no dia 14 de agosto . O carro que as vítimas ocupavam colidiu com a árvore que os detidos tentaram cortar.

Quatro homens foram presos pela PMPR (Polícia Militar do Paraná) ao serem flagrados cortando uma árvore na avenida Maringá, na Zona Oeste de Londrina, na noite desta quarta-feira (30).





O ACIDENTE





O acidente que deixou o casal de amigos dos detidos mortos aconteceu na madrugada do dia 14 de julho na rotatória da avenida Maringá com a avenida Castelo Branco. Quatro jovens ocupavam o automóvel e dois morreram na hora. Outros dois ocupantes do veículo receberam atendimento médico e sobreviveram.





A PMPR encontrou, no interior do automóvel, uma arma de fogo, que foi apreendida. Segundo os policiais, o homem que morreu no acidente era suspeito de ter cometido crimes na Zona Oeste de Londrina, incluindo um homicídio.