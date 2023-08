Duas pessoas morrem e outras duas ficam feridas em acidente na avenida Maringá, em Londrina

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um acidente registrado na madrugada desta segunda-feira (14) na rotatória da avenida Maringá com a avenida Castelo Branco, na Zona Oeste de Londrina.





Os quatro jovens ocupavam o mesmo carro, que seguia na avenida Maringá e perdeu o controle da direção ao atingir a rotatória. O veículo bateu em uma árvore e as duas vítimas morreram na hora.

Bombeiros do 3º GB (Grupamento de Bombeiros) foram acionados e tiveram que cortar o teto do carro para resgatar os feridos, que estavam no banco de trás, e retirar os corpos dos jovens mortos.





As vítimas feridas foram encaminhadas para receber atendimento médico em hospitais da cidade, enquanto os corpos das vítimas foram recolhidos e levados ao IML (Instituto Médico Legal) de Londrina.