Amigos de motorista de acidente em Ibiporã são alvos de buscas por diferentes crimes

A Polícia Civil de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina) cumpriu, na manhã desta sexta-feira (11), três mandados de busca e apreensão contra amigos do motorista de 39 anos que provocou um gravíssimo acidente na cidade no fim de julho.





Na época, mãe e filha morreram na hora após a caminhonete que ele conduzia invadir uma costelaria na avenida 19 de Dezembro. O marido teve uma perna amputada e o primo sofreu múltiplas lesões internas e hoje segue se recuperando em casa. O condutor da caminhonete ficou um mês internado no HU (Hospital Universitário), porém, não resistiu e faleceu .

De acordo com a polícia, amigos dele teriam agredido um homem que trabalhava perto do estabelecimento comercial e que no dia na tragédia tirou o motorista do carro, o que foi flagrado por câmeras de segurança. "Isso teria gerado revolta a familiares e amigos do causador do acidente, o que teria culminado em agressões a essa testemunha do proesso", explicou o delegado Vitor Dutra.





Os agressores ainda teriam ligação com o tráfico de drogas. "Durante as buscas não foi encontrado nada de relevante referente à situação", ponderou. "Buscávamos a arma de fogo que teria sido utilizada na coação da testemunha, drogas e outros materiais que pudessem indicar qualquer envolvimento desses rapazes com o tráfico de drogas", pontuou.





