Após denúncia de idoso, adolescente é apreendida por traficar em mercado de Apucarana

Uma adolescente foi apreendida por tráfico de drogas na tarde desta sexta-feira (27) no estacionamento de um supermercado atacadista localizado no Loteamento Residencial Solar da Toscana, em Apucarana (Centro-Norte). A ação da Polícia Militar ocorreu após denúncia feita por um idoso que presenciou a movimentação suspeita.





Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 15h a equipe policial fazia patrulhamento de rotina na região quando foi abordada por um senhor em uma caminhonete. Ele relatou, de forma anônima, que havia visto um casal em uma motocicleta azul entregando algo a um terceiro homem a pé, em troca de dinheiro, nas proximidades da entrada do mercado. O denunciante suspeitou que se tratava de uma transação de entorpecentes.





Com as informações, os policiais deslocaram-se ao local e encontraram um casal com as mesmas características, em uma Honda/CG 125 Titan KS, estacionada de forma irregular. Ao avistarem a viatura, os dois demonstraram nervosismo e desmontaram da motocicleta.

Durante a abordagem, nada ilícito foi encontrado com o rapaz, mas a adolescente foi flagrada tentando esconder um pequeno pacote retirado de dentro da calça. Após a chegada de uma policial feminina para fazer a revista, foi constatado que ela portava cinco porções de substância análoga à cocaína, já embaladas para comercialização, totalizando 4,5 gramas, além de R$ 20 em dinheiro trocado.





A jovem, que já possui histórico policial por envolvimento com drogas, foi apreendida. O rapaz, que não possui passagens criminais, mas já havia sido alvo de denúncias informais por envolvimento no tráfico, recebeu voz de prisão e foi algemado por precaução. Ele também responderá por corrupção de menores.





Ainda segundo a PM, a motocicleta utilizada foi apreendida por suspeita de estar sendo usada como meio de transporte para o tráfico, o chamado delivery. Um celular do rapaz foi lacrado e recolhido para análise.