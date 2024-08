Após investigação da PM, trio é preso com cocaína, crack, espingarda e munições em Londrina

Uma investigação do serviço de inteligência da PM (Polícia Militar) levou à prisão de três indivíduos com cocaína, crack, espingarda e munições em Londrina no fim da noite de sexta-feira (23).





Segundo a PM, o caso ocorreu por volta das 23h, na zona norte. Após informação recebida pelo Serviço de Inteligência de que na rua Serra da Graciosa iria ocorrer transporte de armas e drogas, o Serviço de Inteligência do 30º BPM (Batalhão de Polícia Militar) passou a fazer vigilância no local e viu dois homens que chegaram em um Volkswagen Golf de cor vermelha. Ambos entraram na casa acessando uma porta de metal e subindo as escadas e, poucos minutos depois, saíram com um volume envolto em um pano de cor branca, guardaram no veículo e saíram em direção ao jardim Leste Oeste. O cabo que fazia a vigilância acompanhou o automóvel até a avenida Norte, na vila Rica.

O Serviço de Inteligência entrou em contato com as equipes Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) que estavam nas proximidades, repassaram as informações e, quando os policiais se aproximaram, viram um elemento próximo ao Golf que saiu andando no sentido avenida Cruzeiro do Sul. Ele foi abordado pela primeira viatura e identificado como B.C.P.N. e, ao ser indagado, respondeu ser proprietário do carro estacionado.

Outra equipe se aproximou da casa na avenida Norte e viu um homem no quintal que estava com uma sacola em mãos. Ainda conforme a PM, ele tentou jogar o volume por cima do muro, no entanto, não conseguiu. A PM anunciou a abordagem ao homem, identificado J.H.T. e, ao verificar a sacola, foi constatado que continha 14 munições de calibre .12, além de encontarem perto dele uma arma de fogo, espingarda gauge .12, envolta em um pano branco.

Ao serem questionados, os dois informaram que haviam acabado de comprar a arma de um terceiro na rua Serra da Graciosa, onde o Setor de Inteligência iniciou a vigilância.

Foi anunciada a prisão aos dois, e o primeiro ofereceu resistencia a prisão, tentando disvenciliar-se das equipes, que tiveram de usar técnicas de contenção e imobilização para algemá-lo.





As equipes foram até o endereço anterior, um sobrado com ponto comercial embaixo e residência em cima. Ao bater na porta, foram recebidos por C.A.S.J. que, ao ser informado da prisão dos dois homens que indicaram a casa como o local da negociação, e indagado se possuía mais algum tipo de ilícito, informou que sim, autorizando a entrada dos policiais. O morador indicou o local onde foram encontrado mais 101 munições de calibre 12 sendo 99 intactas e 2 deflagradas, além de substâncias análogas a crack (321g) e cocaína (889g).





Os três detidos foram encaminhados com os materiais até a central de flagrantes.