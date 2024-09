Após se envolver em confusão com avô, homem tenta atropelar policial militar durante fuga em Arapongas

Um homem foi preso após se envolver em uma briga com o avô, fugir da Polícia Militar e tentar atropelar um agente durante a fuga em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), na noite deste domingo (15).





Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi até uma residência após uma mulher denunciar um disparo de arma de fogo. No local, deram voz de abordagem a dois homens que estavam em frente à casa, mas, durante o procedimento, um dos suspeitos correu para o interior do imóvel.





Depois, o homem entrou em uma Fiat Punto e fugiu em alta velocidade. Os agentes, então, começaram a perseguir o suspeito, que, durante a fuga, colidiu contra dois veículos que estavam estacionados na via pública.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Durante a perseguição, os policiais pediram diversas vezes para o homem parar, mas nenhuma ordem foi obedecida. Depois da batida com o segundo carro, o suspeito deu ré no Punto e arremessou o veículo contra um dos policiais, com o intuito de atropelá-lo.





O homem continuou a fuga e, ao chegar em frente a uma residência, desceu do automóvel e se entregou à equipe policial.





Em revista ao veículo, os agentes encontraram um revólver calibre 32, que tinha três munições intactas e uma munição deflagrada. O suspeito contou aos policiais que, na tarde de domingo, se envolveu em uma discussão com o avô após ambos ingerirem bebidas alcoólicas.





Os agentes, então, conversaram com o idoso, que disse que o neto pegou o revolver que estava no quarto do avô e deu um tiro para o alto para acabar com a confusão.