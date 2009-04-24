Aposentado é morto a facadas em Apucarana

O corpo de um homem identificado como Osvaldo Fernandes foi encontrado no início da tarde desta sexta-feira (24) em uma estrada rural de Apucarana, próximo à BR-376. Ele foi morto com três facadas, duas na altura do tórax e uma no pescoço. Segundo informações do investigador Brito, da Polícia Civil, Osvaldo era aposentado e morava sozinho no distrito de Vila Reis.

Os policiais chegaram ao corpo graças a uma denúncia anônima feita ao 181. "O corpo estava muito escondido no matagal. Demoramos quase duas horas para encontrá-lo. A pessoa que informou o local pode estar envolvida no crime", disse o investigador. A bicicleta do aposentado foi encontrada próximo ao matagal, e está descartada a hipótese de latrocínio.

Segundo a Polícia Civil, mais de uma pessoa pode ter participado do crime, já que o corpo estava amarrado com cordas de nylon e de bruços. A principal suspeita é de crime passional, pois a vítima estaria se envolvendo com uma mulher casada na região.



