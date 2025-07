Aposentado é preso em flagrante por armazenar pornografia infantil em Rolândia

A Polícia Federal de Londrina deflagrou, nesta manhã desta quinta-feira (10) uma operação de combate aos crimes de produção, armazenamento e distribuição de material com pornografia infantil em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina). Um aposentado de 58 anos foi preso em flagrante.





Durante a busca, os policiais apreenderam materiais contendo pornografia infantil, tais como HDs e dois celulares. O preso, que já tinha antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, foi conduzido para a Delegacia da Polícia Federal em Londrina para ser interrogado.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





De acordo com a PF, os atos de adquirir, possuir ou armazenar fotografias, vídeos ou qualquer tipo de registro de pornografia infantil são punidos com pena de reclusão de 1 a 4 anos, e multa, enquanto os atos de oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio esses arquivos são punidos com reclusão de 3 a 6 anos, e multa.