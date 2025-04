PM localiza e neutraliza artefato explosivo no terminal do Boqueirão em Curitiba

A PMPR (Polícia Militar do Paraná) foi acionada na manhã desta segunda-feira (31) para atender uma ocorrência envolvendo um possível artefato explosivo no terminal do Boqueirão, em Curitiba. O objeto suspeito foi encontrado dentro de uma sacola soltando fumaça, acompanhado de um bilhete com a mensagem: “Cuidado! Risco de Explosão!”





Ao chegarem, as equipes do 20° BPM (Batalhão da Polícia Militar) isolaram o local e acionaram o Esquadrão Antibombas do Bope (Batalhão de Operações Especiais).

Seguindo os protocolos de segurança, os especialistas utilizaram um equipamento de raio-x para inspecionar o objeto, confirmando tratar-se de um artefato explosivo. Com o auxílio de um robô, o material foi neutralizado de forma segura, sem riscos à integridade dos policiais ou dos usuários do terminal.





“A equipe do Esquadrão Antibombas verificou se tratar de um Artefato Explosivo Improvisado (AEI) com carga explosiva e acionamento elétrico, e foram tomadas as medidas necessárias. Os resquícios dessa neutralização foram levados para o Batalhão de Operações Especiais, onde será feita uma análise e um relatório técnico”, disse o comandante do BOPE, major Felipe Serbena.





A PMPR também teve acesso às imagens das câmeras de segurança do terminal e encaminhou as informações à PCPR (Polícia Civil do Paraná), que ficará responsável pela investigação do caso e a identificação dos responsáveis.