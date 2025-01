Avô é preso acusado de estuprar a neta de 10 anos em Maringá

Um homem de 67 anos foi preso na terça-feira (28) acusado de estuprar a neta de 10 anos em Maringá (Noroeste).





Segundo a Polícia Civil, através do Nucria (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes) de Maringá, a prisão ocorreu no jardim Diamante, no final da tarde com o cumprimento de mandado decorrente de sentença condenatória com trânsito em julgado, a pena de 28 anos, pelo crime de estupro de vulnerável.

O inquérito foi instaurado pelo Nucria em 2018. Consta da investigação que os abusos ocorreram quando a vítima tinha 10 anos e ficava aos cuidados do avô materno, momento em que o condenado praticava atos libidinosos contra a neta, consistentes em passar as mãos em partes íntimas. A denúncia chegou ao conhecimento da polícia após a vítima revelar os fatos para a madrasta.