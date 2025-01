Homem acusado de abastecer carro e deixar de pagar em Londrina é preso

Um trabalho conjunto da ALI (Agência Local de Inteligência) do 30º BPM (Batalhão de Polícia Militar) e da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) prendeu um homem acusado de abastecer o carro em postos de combustíveis e sair sem pagar. O detido - cujos crimes podem ser classificados como furto ou estelionato - fez ao menos dez vítimas.





Segundo a PM (Polícia Militar), na terça-feira (28), por volta das 12h, a Rotam, com as informações do setor de inteligência do 30° BPM abordou um Fiat Palio de cor prata na rua Professor Samuel Moura, no bairro Quebec. O condutor havia abastecido em um posto de combustíveis e fugiu sem pagar.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O setor de inteligência do 30° BPM fez diligências, identificou e localizou o acusado com o carro. Durante a abordagem, o motorista, 26, confessou os crimes. Foram identificadas aproximadamente 10 vítimas deste tipo de crime.

Publicidade





O homem trocava as placas do carro para cometer esses delitos. Com ele, foram localizados ainda 9g de maconha e um par de placas automotivas.





Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao suspeito que foi junto ao veículo conduzidos à central de flagrantes para medidas cabíveis.





A orientação da PM é que, caso haja mais vítimas do detido, que compareçam à polícia para registrar o boletim de ocorrência.