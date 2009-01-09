Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Em Londrina

Bandidos levam R$ 10 mil de lotérica na região central

Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

Compartilhar notícia

siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Quatro homens armados invadiram lotérica localizada no cruzamento da avenida Souza Naves com Santa Catarina, região central de Londrina, na tarde desta sexta-feira (9).

Os bandidos renderam os funcionários que trabalhavam e levaram R$ 10 mil do estabelecimento. A lotérica funcionava normalmente no momento do assalto e muitos clientes ficaram apavorados. Os ladrões deixaram o local caminhando pelo centro da cidade.

Cadastre-se em nossa newsletter

A ação dos marginais durou pouco mais de dez minutos e foi filmada pelas câmeras de vigilância. A Polícia analisa as imagens.


Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas