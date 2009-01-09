Bandidos levam R$ 10 mil de lotérica na região central

Quatro homens armados invadiram lotérica localizada no cruzamento da avenida Souza Naves com Santa Catarina, região central de Londrina, na tarde desta sexta-feira (9).

Os bandidos renderam os funcionários que trabalhavam e levaram R$ 10 mil do estabelecimento. A lotérica funcionava normalmente no momento do assalto e muitos clientes ficaram apavorados. Os ladrões deixaram o local caminhando pelo centro da cidade.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

A ação dos marginais durou pouco mais de dez minutos e foi filmada pelas câmeras de vigilância. A Polícia analisa as imagens.



