Bebê de 41 dias chega sem vida a posto de saúde; médico descarta maus-tratos

Um recém-nascido de 41 dias foi levado sem vida ao pronto atendimento municipal de Mauá da Serra (Centro-NOrte) na manhã de sexta-feira (11). Segundo o médico plantonista, o bebê já chegou ao local em óbito, com sinais de rigidez corporal, ausência de pulso e cianose (coloração azulada) na pele.





De acordo com o relato da mãe, uma jovem de 24 anos, ela amamentou o filho por volta das 8h da manhã. Já por volta das 11h, ao verificar o estado do bebê, percebeu que ele estava com o corpo rígido, boca aberta e sem respirar. Desesperada, levou imediatamente o filho até o posto de saúde da cidade.

O médico de plantão informou à equipe da PM (Polícia Militar) que o recém-nascido já apresentava sinais de enrijecimento cadavérico no momento da chegada. Ele também relatou que o bebê tinha lábio leporino e uma má-formação na cavidade bucal, mas que não foram encontrados indícios de maus-tratos.





A Polícia Civil de Marilândia do Sul compareceu ao local para fazer os procedimentos legais. O caso agora segue sob investigação para apurar as circunstâncias da morte, embora, a princípio, não haja suspeita de crime. O corpo do bebê deverá passar por exames no IML (Instituto Médico-Legal).

