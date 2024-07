Bingo clandestino funcionava em galpão com placa de aluga-se no centro de Londrina

MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS

Durante a operação Eficiência, a Polícia Militar ainda apreendeu três máquinas caça-níqueis, duas de jogo do bicho e um televisor no fundo de um bar na rua Sergipe. O responsável, de 29 anos, também assinou um termo. “Quem denuncia são pessoas que têm parentes perdendo a aposentadoria (nestes jogos), com o dinheiro indo para uma ‘caixa maligna’ programada para fazer a pessoa perder dinheiro”, frisou o capitão Emerson Castro, porta-voz do 5º Batalhão da PM.





ESTÁGIO







As ações, que deverão ser intensificadas, têm ajudado no estágio em Londrina de cadetes do segundo ano do curso de formação, de Curitiba. “A Polícia Militar, com a teoria da polícia de proximidade, que é muito integrada no 5º Batalhão e em Londrina, tem propiciado uma relação próxima do cidadão com o policial, permitindo com que tenhamos mais informações sobre contravenções penais e delitos, acarretando numa maior atuação da PM”, avaliou o cadete Galbetti.



Bingo clandestino funcionava em galpão com placa de aluga-se no centro Operação da Polícia Militar apreendeu diversas cartelas e equipamentos em Londrina; responsáveis receberam auto de infração e local foi interditado