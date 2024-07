Homem ameaça ex-namorada e envia vídeo íntimo para patroa da vítima em Apucarana

Um homem foi acusado de ameaçar a ex-namorada e, ainda, de enviar um vídeo íntimo da vítima para a sua patroa em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná. O caso foi denunciado à Polícia Militar na manhã desta terça-feira (16).





A mulher acionou uma equipe de agentes e afirmou que teve um relacionamento amoroso com o acusado de ameaçá-la. A vítima disse, ainda, que trocou fotos e vídeos íntimos com o homem e, com isso, o suspeito está dizendo que irá divulgar as imagens para comprometê-la.

De acordo com a mulher, o acusado teria, inclusive, já feito o envio das fotos e dos vídeos para a patroa da vítima.





A mulher informou aos policiais, também, que o acusado a teria seguido em uma agência bancária nesta terça-feira. O homem teria dito que a vítima não pode se esconder, já que sabe seu endereço e que "não vai deixar barato".





A ex-namorada informou não saber onde o acusado mora e, por isso, o suspeito não foi localizado pelos agentes.