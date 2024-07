Blitz em Londrina aborda 54 veículos e emite 10 notificações de trânsito

Durante bloqueios viários ocorridos na quarta-feira (17), a PM ( Polícia Militar ) abordou 54 veículos e emitiu 10 notificações de trânsito em Londrina.





Segundo a PM, as ações, no âmbito da Operação Cidade Segura, ocorream na r. Bento Munhoz da Rocha Neto, r. do Escoteiro e na av. Theodoro Victorelli. O objetivo era a prevenção e repressão a crimes, bem como orientações de trânsito.

Como resultados, houve 21 automóveis e 33 motocicletas abordados, além das notificações.