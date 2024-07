Dois foragidos morrem em confronto durante operação da PM em Londrina

Dois foragidos morreram em confronto com a PM (Polícia Militar) durante operação ocorrida na manhã desta quinta-feira (18) em Londrina.







Segundo a PM, a ação foi conjunta com o 2º BPM (Batalhão de Polícia Militar) - que atende a região de Jacarezinho (Norte Pioneiro), e envolveu equipes do setor de inteligência daquela unidade e do 5º BPM de Londrina, além da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) e Choque de Londrina.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Os policias receberam informações de que havia dois homens com mandados de prisão em aberto escondidos em uma casa no residencial Abussafe, e fizeram monitoramento durante a noite. Diante da confirmação de que seriam os suspeitos, a PM decidiu pela abordagem e, ainda conforme a PM, os dois indivíduos teriam desobedecido as ordens policiais e empunhavam armas na direção das equipes, que revidaram.





Foram acionadas as equipes de socorro, mas ambos foram a óbito no local.

Publicidade





Os dois homens foram identificados pela PM como Winter Ramos Dionisio, 23, com mandado por homicídio, e Gustavo Fança Martins, que possuía oito mandados em aberto, 4 deles por homicídios.





A PM divulgou que a a dupla atuava em crimes em Ribeirão do Pinhal (Norte Pioneiro), Jacarezinho, Apucarana (Centro-Norte), Londrina e no Paraguai.





Além das armas que portavam, foram apreendidas 20g de maconha, além de documentos falsificados e chips de celulares, balança e um colete balístico apreendido com placa de polímero Strick fac.





Atualizada às 12h.