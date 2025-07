Bombeiros convencem homem a não se jogar de torre em Marilândia do Sul

Equipes do Corpo de Bombeiros e da PM (Polícia Militar) convenceram, no início da tarde desta quarta-feira (23), um homem de 36 anos a não se jogar de uma torre de antenas, com cerca de 40 metros de altura, na BR-376, em Marilândia do Sul (Centro-Norte).





De acordo com o boletim de ocorrência disponibilizado pela PM, a equipe policial foi acionada pela Central de Operações para prestar apoio à ocorrência. No local, uma equipe do Corpo de Bombeiros, já prestava atendimento à situação.





Após negociação e aplicações de técnicas dos bombeiros, os agentes convenceram o homem a descer da torre. Em seguida, ele foi encaminhado pela ambulância do município para atendimento médico.