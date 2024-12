Briga entre casal termina com homem esfaqueado na Zona Norte de Londrina

Uma briga entre um casal terminou em lesão corporal grave na madrugada desta terça-feira (31), no Jardim Primavera, Zona Norte de Londrina. A ocorrência foi registrada por volta de 1h15 da manhã, após denúncias de que uma mulher estaria armada com uma faca em via pública.





De acordo com a PM (Polícia Militar), a mulher foi encontrada no local e o seu marido estava sentado na calçada, queixando-se de fortes dores no peito, com escoriações no rosto e pescoço, além de uma perfuração na altura do pulmão causada pela faca.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e encaminhou a vítima ao HU (Hospital Universitário) em estado grave, com necessidade de intervenção cirúrgica.





Segundo relato da mulher, ambos haviam consumido álcool e entorpecentes, e a briga começou por motivos de ciúmes. Ela afirmou que utilizou uma faca de cozinha para se defender após o companheiro ter partido para cima dela também com uma faca.





Nenhuma das facas foi localizada pela polícia no local. A mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Central de Flagrantes para as providências legais. O caso segue em investigação.