Cachorros atacam homem em casa usada para vender drogas no Norte Pioneiro

Um homem ficou gravemente ferido após ser atacado por cachorros em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, na tarde desta quinta-feira (19). A vítima estava em uma residência usada como ponto de venda de drogas.





Conforme a Polícia Militar, uma equipe foi até o local após receber uma denúncia de que um homem teria sido atacado e estaria pedindo socorro. No endereço, os agentes foram levados até a casa por algumas pessoas que estavam em frente.

A residência, porém, estava fechada, com a vítima ferida no interior. Enquanto isso, os policiais viram diversas marcas de sangue no muro e, dentro do quintal, encontraram três cachorros com marcas de sangue na boca.





A Polícia Militar informou que os cães eram da própria vítima e de outras pessoas que moram na casa.





Diante da ocorrência, os agentes acionaram o socorro médico e tentaram entrar na residência. Porém, devido à agressividade dos cachorros, que tentaram atacar os policiais, os agentes tiveram de disparar tiros contra os animais.

