Cães farejadores encontram quase 6 quilos de skunk em ônibus em Rolândia

Uma mulher foi presa transportando quase 6 quilos de substância análoga à maconha em um ônibus na PR-986 em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina), na noite desta segunda-feira (24).





A apreensão foi realizada em frente ao posto da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), com apoio da Polícia Civil de Londrina e das Denarcs (Divisão Estadual de Narcóticos) de Londrina e Maringá (Noroeste).

O ônibus de passageiros ia de Foz do Iguaçu (Oeste) a Belo Horizonte-MG. Com o auxílio dos cães farejadores Hórus e Nico, a polícia encontrou 5 quilos e 850 gramas de skunk (que é uma variação mais potente de maconha) distribuídos em 9 pacotes em uma mala no bagageiro do veículo.

Segundo a polícia, a proprietária da mala assumiu que recebeu a proposta de um morador de Foz do Iguaçu para levar as drogas até Belo Horizonte, por uma quantia de R$ 1800,00. Ela foi conduzida para a delegacia de Rolândia.