Homem morre baleado em suposto confronto com a PM em Cambé

Um homem de 34 anos morreu baleado na madrugada desta terça-feira (25) depois de uma perserguição policial na BR-369 em Cambé (Região Metropolitana de Londrina).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Segundo a PM (Polícia Militar), por volta da 00h45, houve uma denúncia de que um Chevrolet Cruze de cor branca transitava em alta velocidade pela BR-369 sentido Cambé. Durante patrulhamento, próximo ao Km 164, os policiais viram um veículo nas mesmas características repassadas e, diante da suspeita, houve a tentativa de abordagem. No entanto, o condutor não acatou a voz de parada e tentou fuga, mas acabou parando abruptamente o carro alguns metros adiante, desembarcando com arma em punho, de acordo com a PM. Foram efetuados disparos contra o suspeito, que foi atingido e teve o óbito constatado no local.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Ao verificado os sinais identificadores do Cruze, a PM constatou que a placa não correspondia com o chassi e, na revista veicular, foram encontradas as placas originais e foi constatado que o carro possuía alerta de roubo. Foi apreendido ainda um revólver cal.38.