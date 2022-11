Câmeras de segurança flagram momento de agressão gratuita a ex-repórter da Folha de Londrina

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) divulga imagem de um homem suspeito de agredir fisicamente a jornalista e produtora de conteúdo Magaléa Mazziotti na quinta-feira (27), no Centro de Curitiba. Ela usava um adesivo a favor de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Curitiba (PR) e registrou BO (Boletim de Ocorrência) no 1º Distrito Policial da capital paranaense. Mazzioti trabalhou na Folha de Londrina.

Mazziotti suspeita de que a agressão tenha motivação política, uma vez que ostentava na roupa o adesivo de seu candidato, eleito presidente da República no domingo (30), e porque o agressor não levou dinheiro ou outros pertences.

Publicidade Publicidade

LEIA MAIS: Com adesivos de Lula, ex-repórter da Folha de Londrina é agredida em Curitiba

As imagens de uma câmera de segurança mostra a vítima caminhando e tentando se esquivar do agressor. Na sequência, ele se aproxima e desfere socos contra ela. A jornalista descreveu o agressor no BO como um rapaz de aproximadamente 25 anos e pele morena.







Em outro ângulo, mais imagens mostram que um casal que passou pela jornalista olham para o ato violento, mas não intervêm, nem prestam socorro em seguida. O suspeito surge, mais tarde, andando com passos apressados, na mesma direção do casal.

O fato ocorreu na rua XV de Novembro, após as 23h, de acordo com o horário registrado nas imagens. Ela foi socorrida por amigos e levada ao Hospital Cruz Vermelha, onde levou quatro pontos no rosto.





Denúncias