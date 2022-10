Com adesivos de Lula, ex-repórter da Folha de Londrina é agredida em Curitiba

A jornalista e produtora de conteúdo Magaléa Mazziotti, ex-repórter da Folha de Londrina em Curitiba, foi agredida no rosto ao sair do restaurante Nina, no centro da capital paranaense, na noite de quinta-feira (27), O estabelecimento tornou-se um reduto de apoiadores do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Magaléa usava um adesivo dele em suas roupas, Por conta disso, ela acredita que a agressão ocorreu por conta de seu posicionamento político.





Magaléa deixava o restaurante para se encontrar com outros jornalistas por volta das 22h30 e estava de cabeça abaixada, procurando uma música em seu smartphone. Ao levantar o rosto, foi tomada de assalto por um golpe na lateral da cabeça por uma pessoa que ela não sabe dizer quem foi. “Não consigo reconhecê-lo. Fui tomada de assalto, o ‘cara’ não falou nada de ‘bolsominion’ [ligado ao candidato Jair Bolsonaro, PL], mas ele não tentou me roubar”, recorda.

Magaléa, então, entrou em contato com seus amigos, que a levaram de volta para o restaurante. De lá, ela foi levada para o Hospital Cruz Vermelha, onde levou quatro pontos no supercílio esquerdo. Ela também passou por tomografia, que não acusou concussão grave. Ela também ficou com dois galos atrás da orelha.