Na PR-082

Caminhão cai em degrau na pista e tomba no município de Cidade Gaúcha

Redação Bonde
14 mai 2025 às 08:32

Divulgação/PRE
Em patrulhamento pela PR-082 na noite desta terça-feira (13), no município de Cidade Gaúcha, a PRE (Polícia Rodoviária Estadual) avistou um caminhão, com placas de Mogi das Cruzes (SP), tombado na rodovia. 


De acordo com o relato do condutor, ele teria perdido o controle da direção ao passar por um degrau na via, causando o tombamento do caminhão. Ele não se feriu. 

Cidade Gaúcha Tombamento caminhão acidente acidente de trânsito
