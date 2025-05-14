Caminhão cai em degrau na pista e tomba no município de Cidade Gaúcha

Em patrulhamento pela PR-082 na noite desta terça-feira (13), no município de Cidade Gaúcha, a PRE (Polícia Rodoviária Estadual) avistou um caminhão, com placas de Mogi das Cruzes (SP), tombado na rodovia.
De acordo com o relato do condutor, ele teria perdido o controle da direção ao passar por um degrau na via, causando o tombamento do caminhão. Ele não se feriu.
Em Londrina, greve das creches filantrópicas é mantida por tempo indeterminado
Sob sons de aplausos e gritos de “não vamos trabalhar”, o Sinpro Londrina decidiu, em assembleia realizada na tarde desta terça-feira (13), manter a greve por tempo indeterminado dos CEIs (Centros de Educação Infantil)