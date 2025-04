Caminhão é apreendido com 1,2 tonelada de maconha em Cambé

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na manhã desta quarta-feira (19), 1,2 tonelada de maconha oculta em um compartimento preparado na carroceria de um caminhão. O veículo foi abordado na BR-369, em Cambé, região metropolitana de Londrina, após receber informações da possibilidade de transporte de ilícitos da PCRS (Polícia Civil do Rio Grande do Sul), por meio da DRACO (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas).





Durante a abordagem ao veículo, os policiais identificaram que o motorista, que havia saído de Maringá (PR) com destino a São Paulo (SP), demonstravam nervosismo e estavam com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida. Diante das suspeitas, a equipe realizou buscas no veículo e localizou um compartimento oculto no semirreboque, vedado com massa plástica e parafusos.



Ao abrir o compartimento, os policiais encontraram uma grande quantidade de tabletes de maconha, que exalavam forte odor. À pesagem, foram constatados 1.238 quilos da droga. O condutor, de 37 anos, foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil do Paraná em Cambé.

