Caminhão perde controle, sai da pista e se choca contra árvore em Londrina

Um caminhão saiu da pista e colidiu contra uma árvore na manhã desta quarta-feira (23) na PR-445, em Londrina. O acidente aconteceu por volta das 7h no km 43 da rodovia, em uma curva aberta, onde a ultrapassagem é proibida.





O veículo envolvido é um caminhão Volkswagen 19320 com placas de Ortigueira. Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o condutor, de 34 anos, seguia no sentido Tamarana-Londrina quando perdeu o controle do veículo e acabou atingindo uma árvore às margens da pista.

Com o impacto, o motorista sofreu ferimentos e foi encaminhado ao hospital de Tamarana (Região Metropolitana de Londrina) para atendimento médico. O teste do etilômetro não foi realizado em razão do seu estado de saúde. O caminhão, que não possuía pendências administrativas, foi liberado no local.





