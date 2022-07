Caminhão recheado com 185 kg de maconha é apreendido em Jacarezinho

Um caminhão com 185 kg de maconha foi apreendido pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) por volta das 6h40 desta sexta-feira (29), no Km 1 da BR-369, em Jacarezinho (Norte Pioneiro).



Os policiais faziam patrulhamento de trânsito, próximo ao pedágio, quando abordaram o veículo SUV IX35. O condutor demonstrou incômodo com a situação, o que levantou a suspeita da equipe. Devido a isso, ele e o caminhão foram levados para a Unidade Operacional da PRF em Ourinhos (SP), onde buscas foram feitas.



No porta-malas foram encontrados diversos tabletes de maconha embalados e ensacados. O condutor declarou que pegou o automóvel já carregado com a droga em Foz do Iguaçu (Oeste) e receberia certo valor em dinheiro para levá-la até a cidade de São Paulo (SP).



Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





O homem foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Jacarezinho.