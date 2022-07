Homem é encaminhado à delegacia após cometer violência doméstica na região sul de Londrina

Um homem foi encaminhado à delegacia de plantão da Polícia Civil após ser denunciado por praticar violência doméstica, por volta das 00h desta quinta-feira (28). Os guardas municipais receberam a denúncia e foram averiguar a situação, no distrito rural de São Luiz, região sul de Londrina.



No local, a vítima informou que o suspeito teria chegado do trabalho bastante agressivo e fazendo ameaças. Ainda de acordo com o relato, o homem quebrou alguns objetos e a trancou, juntamente com seus dois filhos, dentro da casa, tendo antes escondido a chave.

A vítima formalizou a representação contra o homem, que foi encontrado pelos guardas municipais e encaminhado à delegacia.