Caminhoneiro bêbado provoca acidente com morte na BR-277 e é preso pela PRF

Uma mulher de 48 anos morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas após um caminhoneiro embriagado invadir a pista contrária e provocar um grave acidente na BR-277, em Santa Tereza do Oeste (Oeste). A colisão aconteceu na noite de sexta-feira (16), por volta das 19h, no km 607 da rodovia.





Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o motorista do caminhão, com placas de Santa Helena, perdeu o controle do veículo e invadiu a contramão. Um ônibus de Londrina, que seguia no sentido oposto, conseguiu desviar parcialmente e evitou uma batida frontal direta. Logo atrás, no entanto, um automóvel com placas de Pato Branco não teve tempo de reação e colidiu de frente com o caminhão.





Cinco pessoas estavam no carro. Uma mulher morreu no local, três ocupantes ficaram gravemente feridos e um saiu ileso. Os dois ocupantes do caminhão tiveram ferimentos leves. No ônibus, apenas uma pessoa sofreu lesões leves. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Tancredo Neves, em Cascavel.

O caminhoneiro foi preso em flagrante e levado à delegacia da Polícia Civil. Segundo a PRF, uma médica da concessionária EPR Iguaçu confirmou o estado de embriaguez, já que o teste do bafômetro não pôde ser feito devido às condições físicas do motorista. Ele deve responder, inicialmente, por homicídio culposo e por dirigir sob efeito de álcool. O laudo pericial está em elaboração e deve esclarecer detalhes da dinâmica do acidente.