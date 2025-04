Ex-coordenadora de campanha de Anne Moraes fez pedido de cassação da vereadora em Londrina

CMTU amplia tempo de estacionamento rotativo na avenida Duque de Caxias em Londrina

As cerca de cem vagas de estacionamento rotativo implementado no lado esquerdo da Avenida Duque de Caxias, entre as ruas Sergipe e Cambará, no Centro de Londrina, serão estendidas das 16h para as 17h a parir desta terça-feira (29)