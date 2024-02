Capotamento de carro em rodovia de Londrina deixa passageira de 62 anos ferida

Uma mulher ficou ferida após o veículo Classic em que ela estava capotarcapotar no km 48 da PR 445, entre Londrina e Tamarana, na manhã desta sexta-feira (9).





Segundo a PRE (Policia Rodoviária Estadual), o condutor do veículo, de 61 anos, perdeu o controle e capotou na margem direita da rodovia. Ele não se feriu, mas a passageira, de 62 anos, precisou ser levada para a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) do Jardim Sabará para receber socorro médico.





O local do acidente é de pista simples, com curva aberta e com aclive.