Carga de 500 litros de azeite contrabandeado com destino a Londrina é apreendida na PR-317

Durante uma operação de patrulhamento na PR-317, em Peabiru (Centro-Oeste), a Polícia Militar apreendeu, na madrugada deste sábado (5), uma carga de 500 litros de azeite argentino contrabandeado que tinha como destino o município de Londrina. O produto estava sendo transportado de forma irregular em um GM Corsa Classic com placas de Campo Grande (MS).





O veículo chamou a atenção da equipe por trafegar em velocidade incompatível com a via e com excesso de peso aparente. Durante a abordagem, foram encontrados 100 galões de cinco litros no porta-malas.





O condutor relatou que receberia R$ 500 pelo transporte até Londrina. A carga e o veículo foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal de Maringá (Noroeste), conforme orientação da Polícia Federal.