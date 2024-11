Carga de vinhos sem nota fiscal é roubada e recuperada em operação policial em Ibiporã

Uma carga de vinhos sem nota fiscal, transportada em um ônibus, foi roubada no município de Florínea e recuperada pela PM (Polícia Militar) neste sábado (9) em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina).





A vítima do roubo abordou uma equipe policial em Ibiporã, relatando que havia sido feita refém junto com um companheiro, após o ônibus Volvo branco em que estavam ser interceptado no pedágio de Florínea por quatro homens armados em um Fiat Uno vermelho. Os dois foram encapuzados, e apenas a vítima conseguiu se libertar e pedir ajuda.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Durante diligências, a polícia encontrou o Fiat Uno, que estava aberto e foi identificado pela vítima. Um homem apareceu no local e afirmou estar descarregando a carga de vinhos para armazená-la, alegando que o espaço foi cedido a terceiros em troca de pagamento. Ao perceber a presença policial, os suspeitos fugiram e não foram localizados.





Na chácara indicada, a polícia encontrou entre 400 e 500 caixas de vinho, parte delas já descarregadas do ônibus. A operação apreendeu o ônibus, o Fiat Uno, e uma moto Honda Titan azul, ambos usados no crime. A carga e os veículos foram encaminhados à Receita Federal em Londrina, e o caso foi transferido para a Central de Flagrantes para continuidade das investigações.