Homem alcoolizado arremessa garrafa em funcionário de lanchonete e é preso em Califórnia

Um homem foi preso na noite desta sexta-feira (8) após causar tumulto em uma lanchonete na avenida Getúlio Vargas, centro de Califórnia. Segundo relatos, o suspeito, visivelmente alcoolizado, começou a ameaçar funcionários e clientes do estabelecimento ao ser alertado de que não poderia consumir bebida no balcão. A situação se agravou quando ele sacou um facão, ameaçou as pessoas, arremessou uma garrafa de vidro contra a cabeça de um funcionário e danificou o interior do estabelecimento, perfurando mesas.





Além disso, o agressor danificou o carro de uma funcionária, riscando o capô do veículo. O funcionário ferido foi socorrido por populares e levado à unidade de saúde local, onde recebeu atendimento para uma lesão na testa.

A polícia localizou o suspeito dentro de um carro próximo ao local. Embriagado, ele resistiu à abordagem, entrou em luta corporal com um policial e feriu um soldado. Para contê-lo, a equipe usou spray de pimenta e conseguiu algemá-lo, apesar de ele resistir e insultar os policiais.





Após atendimento médico, o suspeito foi conduzido, junto com as vítimas, à delegacia de Marilândia do Sul, onde foram tomadas as providências legais.