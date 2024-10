Carro com 4 pessoas da mesma família sofre acidente em Ponta Grossa; dois morreram

Um grave acidente entre dois carros deixou uma família inteira ferida e uma morta por volta das 8h deste sábado (19) na BR-376, em Ponta Grossa, Oeste do Paraná. Duas pessoas morreram





De acordo com informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o veículo Renault Clio, que tinha placas de São José dos Pinhas, perdeu o controle após desviar de um ônibus, colidindo com o veículo Chevrolet Onix Plus, com placas de Ponta Grossa.

O Onix continha quatro pessoas da mesma família e uma mulher faleceu no local devido ao impacto. Outra vítima não identificada morreu. Com a violência do acidente, o motorista do Clio foi lançado do carro. As vitimas foram encaminhadas para hospitais de Ponta Grossa.