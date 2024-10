Londrinense que transportava 800 kg de cocaína é solto pela Justiça e volta a ser preso após revisão

Um homem de Londrina que foi preso em Ipaussu (SP), município que faz divisa com o estado do Paraná, transportando 832 kg de cocaína teve a liberdade concedida por uma juíza do TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo) na quinta-feira (17). No entanto, no dia seguinte, sexta-feira (18), o mesmo tribunal revogou a soltura, possibilitando a prisão do acusado.





De acordo com informações do 30º Batalhão da PM (Polícia Militar), o mandado de prisão chegou a Londrina na noite de sexta e foi cumprido por volta das 23h no Jardim Continental, Zona Norte do município, onde ele tem residência.

A ação foi possibilitada por meio de um aviso dado por agentes da PMSP (Polícia Militar de São Paulo) e da PF (Polícia Federal) cerca de uma hora antes da abordagem. Eles solicitaram o apoio da equipe de Londrina para efetuar a prisão.





A decisão da juíza gerou revolta devido à magnitude da apreensão feita pelos policiais. No texto, a magistrada alegou que o acusado tinha família, residência e não tinha antecedentes criminais. As drogas apreendidas, que tinham como destino Diadema (SP), equivalem a cerca de R$ 50 milhões.