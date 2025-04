Oito passageiros ficam feridos em capotamento de veículo em Sabáudia

Um carro ocupado por oito pessoas capotou no final da tarde deste domingo (13) na PR-218, em Sabáudia (Região Metropolitana de Londrina). O caso foi atendido pela PRE (Polícia Rodoviária Estadual), que identificou que, entre as oito pessoas a bordo do veículo, cinco eram crianças com idades entre 8 e 11 anos.





As outras vítimas tinham 31, 33 e 66 anos. Todos os ocupantes do carro ficaram feridos e form encaminhados ao Honpar (Hospital Norte Paranaense), em Arapongas.

De acordo com os dados colhidos no local pela polícia, o veículo trafegava de Arapongas em direção ao município de Astorga quando se teria se envolvido no capotamento, saindo da pista.