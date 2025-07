Carro com três jovens capota após colidir contra barranco em Jataizinho

Um carro com três jovens capotou na madrugada deste sábado (12) após colidir contra um barranco na PR-090, em Jataizinho (Região Metropolitana de Londrina). O acidente aconteceu por volta da 1h30, no km 346 da rodovia. Todos os ocupantes do veículo ficaram feridos.





De acordo com informações da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o veículo VW/Gol, com placas de Assaí (Região Metropolitana de Londrina), trafegava no sentido Assaí-Jataizinho quando o condutor, um jovem de 23 anos, perdeu o controle da direção. O carro bateu contra o barranco à margem esquerda da via e, na sequência, capotou.

No carro, estavam ainda duas passageiras, uma jovem de 19 anos e uma adolescente de 15. Os três foram socorridos pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhados para hospitais da região. O motorista foi levado ao Hospital Cristo Rei, em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina). As passageiras foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Assaí.